Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro obiettivi a Hormuz, in risposta a un attacco contro basi americane. Teheran ha risposto con raid contro installazioni militari statunitensi. Il presidente americano, presente in una sala di crisi, ha annunciato operazioni su vasta scala e ha dichiarato che ci saranno colpi duri. La tensione tra i due paesi si è intensificata con questa escalation militare.

La crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una nuova fase militare. Dopo l’abbattimento di un elicottero Apache americano nei pressi dello Stretto di Hormuz, Trump ha ordinato una vasta operazione contro infrastrutture militari iraniane considerate strategiche per il controllo della navigazione nel Golfo. Teheran ha reagito nel giro di poche ore lanciando missili e droni contro installazioni americane in Bahrein, Kuwait e Giordania. La notte è stata segnata da esplosioni, intercettazioni e allarmi aerei in tutta la regione. Mentre Washington sostiene che i raid siano stati limitati e mirati, l’Iran minaccia nuove azioni e accusa gli Stati Uniti di aver violato il diritto internazionale. La... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Thesocialpost.it - Guerra Iran, gli Usa colpiscono Hormuz. Teheran risponde con attacchi contro basi americane. Trump nella Situation Room: “Operazioni su vasta scala. Colpiremo duramente”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guerra: Iran rifiuta piano Usa e Trump quello di Teheran, navi di Francia e Turchia passano a Hormuz

Notizie e thread social correlati

Trump nella situation room: valuta operazione su vasta scala. L’Iran dice no ai negoziati diretti con gli Usa – La direttaGli Stati Uniti hanno effettuato un bombardamento in Iran dopo l’abbattimento di un elicottero Apache.

Guerra in Iran, rappresaglia contro Kuwait e Bahrein. Teheran: “Colpite basi americane”. Gli Usa: “Attacchi neutralizzati”L'Iran ha dichiarato di aver colpito basi americane in Kuwait e Bahrein come rappresaglia.

Temi più discussi: Stati Uniti, la Camera dei rappresentanti ordina il ritiro dalla guerra in Iran; Guerra Medioriente, Trump: Suggerisco all'Iran di tornare ai negoziati; La Camera Usa ordina il ritiro dalla guerra in Iran, ma Trump può porre il veto; Iran-Usa, ancora ostacoli all'accordo: cosa frena la fine della guerra e perché.

Notte di guerra in Iran Questa notte, in risposta all'abbattimento di un elicottero APACHE, gli USA hanno lanciato una serie di attacchi aerei contro obbiettivi nel sud dell'Iran? x.com

100 giorni di guerra in Iran, gli americani affrontano prezzi più alti reddit

Le notizie del 10 giugno sulla crisi in IranLe ultime news dalla guerra Iran-Usa in tempo reale: nuovi raid americani dopo l'abbattimento di un elicottero Apache vicino Hormuz ... fanpage.it

Guerra Iran, Trump nella Situation Room: valuta operazione lampo su vasta scala. Attaccheremo. Teheran: siamo pronti, risposta sarà duraNotte di raid Usa sull'Iran, dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria, secondo fonti di ... ilmessaggero.it