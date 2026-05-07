A Foligno si sono verificati diversi episodi di truffe ai danni di persone anziane, con protagonisti falsi carabinieri che si presentano a domicilio con scuse inventate. Di recente, un’anziana è stata derubata di tutti i gioielli che aveva in casa, mentre sui social circolano avvisi che avvertono di questi tentativi. Le autorità stanno monitorando la situazione e invitano a fare attenzione a chi si presenta senza preavviso.

È allarme truffe a Foligno. Negli ultimi giorni sono diverse le segnalazioni sui social che mettono in guardia principalmente le persone anziane da improbabili personaggi o finti carabinieri che inventano ogni genere di scusa per entrare in casa e far sparire oro e altri oggetti di valore. Dopo il grave incidente del figlio arriva la rapina con un targa di una vecchia auto. È il caso di una donna che proprio negli ultimi giorni, secondo quanto racconta il figlio, sarebbe stata derubata da un ragazzo di bella presenza e due complici che si sono spacciati per carabinieri. Alla donna hanno fatto credere che con una targa della sua vecchia auto, posta su un’altra vettura, è stata messa a segno una rapina.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Truffa del finto carabiniere. Anziana derubata in casa di tutti i suoi gioielli

Finto carabiniere tenta di truffare un'anziana, ma lei recita la parte e lo fa arrestare

Notizie correlate

Cassino, la truffa del finto carabiniere: 85enne derubata di tutti i gioielliL'odioso fenomeno delle truffe agli anziani colpisce ancora il cassinate, impiegando un copione tanto spregiudicato quanto ben collaudato per fare...

Leggi anche: Truffa del finto carabiniere, anziana raggirata e derubata di oro e orologi

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: La truffa del finto carabiniere non funziona più; Truffa del finto carabiniere sventata da una 91enne: Fate attenzione; Truffa del finto carabiniere, un monzese convince un anziano di Lecco a comprare un lingotto d'oro; Truffa del finto carabiniere al parroco di Palazzolo sull’Oglio: 63enne finisce in manette.

Truffa del finto carabiniere. Anziana derubata in casa di tutti i suoi gioielliAlla donna è stato detto che se non avesse pagato sarebbe finita nei guai con la giustizia. I tentativi si moltiplicano. E l’allarme corre sui social. lanazione.it

Tentano la truffa del finto carabiniere, due arrestiLa vittima ha intuito che si trattava di una truffa e ha quindi allertato tempestivamente il numero unico di emergenza ... grandangoloagrigento.it

VALSUSA, ATTENTI ALLA TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE: "TELEFONANO PER AVERE INFORMAZIONI" https://www.valsusaoggi.it/valsusa-attenti-alla-truffa-del-finto-carabiniere-telefonano-per-avere-informazioni/ - facebook.com facebook