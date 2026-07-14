Trovato morto in auto | il decesso risale a tre giorni fa

Da lanazione.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo è stato trovato morto in auto in via delle Campora, a Firenze, oggi intorno alle 14. Il decesso risale a circa tre giorni prima. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Firenze, 14 luglio 2026 – Un uomo è stato trovato morto nella propria auto, in via delle Campora, a Firenze. È accaduto oggi, 14 luglio, intorno alle 14. L’allarme . Su segnalazione al 112 Nue, sono intervenute un'ambulanza e le pattuglie della polizia. La vittima, un cittadino marocchino, 39 anni, con regolare permesso di soggiorno, secondo quanto ricostruito, era ospite di una struttura a Viareggio ed era a Firenze da tre giorni. In base a una prima valutazione, la morte sembra legata a cause naturali poiché il corpo non presenterebbe segni di violenza. La Procura ha tuttavia disposto accertamenti perché il corpo era in avanzato stato di decomposizione a causa del caldo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

trovato morto in auto il decesso risale a tre giorni fa
© Lanazione.it - Trovato morto in auto: il decesso risale a tre giorni fa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Deadly shooting at Costco in Strongsville: Murder suspect Christian Bryant to be arraigned

Video Deadly shooting at Costco in Strongsville: Murder suspect Christian Bryant to be arraigned

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Rozzano, 45enne trovato morto in auto parcheggiata a 24/48 ore dal decesso, al vaglio ipotesi malore improvviso e omicidio

Anziano esce di casa e scompare: trovato morto tre giorni dopoUn anziano residente in zona è scomparso giovedì scorso e da allora non aveva più fatto ritorno a casa.

Temi più discussi: Tragedia a Trapani: uomo trovato morto in un'auto finita in mare; Rovato: uomo trovato morto in auto nel parcheggio di via Rudone; Sessantottenne trovato morto accanto alla sua auto in contrada Caos: Procura dispone autopsia; Incidente nella notte ad Andria: scontro tra auto, muore 21enne.

trovato morto in autoTrovato morto in auto: il decesso risale a tre giorni faLa macchina era in sosta in via delle Campora. La vittima è un marocchino di 39 anni, regolare, ospite di una struttura a Viareggio. La procura dispone accertamenti ... lanazione.it

45enne trovato morto in auto a Rozzano, disposta autopsiaUomo 45enne morto, disposta l'autopsia sul corpo ritrovato nell'auto, al fine di comprendere cosa sia successo dato che la dinamica è ancora sconosciuta. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web