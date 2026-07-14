Trovato morto in auto | il decesso risale a tre giorni fa

Un uomo è stato trovato morto in auto in via delle Campora, a Firenze, oggi intorno alle 14. Il decesso risale a circa tre giorni prima. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte.

Firenze, 14 luglio 2026 – Un uomo è stato trovato morto nella propria auto, in via delle Campora, a Firenze. È accaduto oggi, 14 luglio, intorno alle 14. L’allarme . Su segnalazione al 112 Nue, sono intervenute un'ambulanza e le pattuglie della polizia. La vittima, un cittadino marocchino, 39 anni, con regolare permesso di soggiorno, secondo quanto ricostruito, era ospite di una struttura a Viareggio ed era a Firenze da tre giorni. In base a una prima valutazione, la morte sembra legata a cause naturali poiché il corpo non presenterebbe segni di violenza. La Procura ha tuttavia disposto accertamenti perché il corpo era in avanzato stato di decomposizione a causa del caldo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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