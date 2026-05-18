Un anziano residente in zona è scomparso giovedì scorso e da allora non aveva più fatto ritorno a casa. Le ricerche, iniziate subito dopo la sua assenza, si sono concluse con il ritrovamento del corpo ieri pomeriggio, a circa tre giorni dalla scomparsa. Il corpo è stato rinvenuto dai vigili del fuoco nei pressi di un’auto di colore nero, una Panda. Le autorità stanno ora indagando sulle cause del decesso e sull’eventuale dinamica dell’accaduto.

Tolentino ( Macerata), 18 maggio 2026 – Da g i ovedì non si avevano più sue notizie. Ieri, purtroppo, è stato trovato senza vita dai vigili del fuoco vicino alla sua Panda nera. Si tratta di un 82enne di Tolentino, Ermenegildo Bartoli. L’auto rotolata in una scarpata. Le ricerche si sono concluse nel pomeriggio, tra Serrapetrona e Camerino, in località Statte: dalle ricostruzioni, l’auto è rotolata in una scarpata, sul fianco della montagna, fermata dalle piante. Sul posto hanno operato diverse squadre dei pompieri con l’Unità di comando locale di Macerata, impiegata come posto di comando avanzato, unità cinofile, operatori Sapr con droni provenienti da fuori regione, l’elicottero Drago del reparto volo di Pescara e il personale specializzato Tas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anziano esce di casa e scompare: trovato morto tre giorni dopo

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