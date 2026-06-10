rozzano 45enne trovato morto in auto parcheggiata a 24 48 ore dal decesso al vaglio ipotesi malore improvviso e omicidio

Notizia in breve

Un uomo di 45 anni è stato trovato morto in un’auto parcheggiata a Rozzano. L’allarme è stato dato alle 17.15 del 9 giugno, dopo che un passante ha segnalato la presenza del corpo. La vittima è stata trovata tra le 24 e le 48 ore dal decesso. Sono in corso accertamenti per stabilire se si tratti di un malore improvviso o di un omicidio. La scena è stata sottoposta a sequestro.