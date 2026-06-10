Rozzano 45enne trovato morto in auto parcheggiata a 24 48 ore dal decesso al vaglio ipotesi malore improvviso e omicidio
Un uomo di 45 anni è stato trovato morto in un’auto parcheggiata a Rozzano. L’allarme è stato dato alle 17.15 del 9 giugno, dopo che un passante ha segnalato la presenza del corpo. La vittima è stata trovata tra le 24 e le 48 ore dal decesso. Sono in corso accertamenti per stabilire se si tratti di un malore improvviso o di un omicidio. La scena è stata sottoposta a sequestro.
L’allarme è scattato intorno alle 17.15 del 9 giugno, quando un passante ha notato il corpo immobile all’interno della vettura e ha chiamato i soccorsi Giallo a Rozzano, nell'hinterland di Milano, dove nel pomeriggio di martedì 9 giugno un uomo di 45 anni è stato trovato morto all’interno del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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