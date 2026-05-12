Un paziente in Veneto è risultato negativo al test per l’hantavirus, mentre l’Organizzazione mondiale della sanità ha segnalato un totale di 11 casi sospetti in varie regioni italiane, di cui 9 sono stati confermati. La direttrice del Dipartimento di Prevenzione del Ministero ha fornito queste informazioni, aggiornando sulla situazione epidemiologica relativa a questo virus. La situazione rimane sotto osservazione in diverse aree del paese.

È risultato negativo al test per l'hantavirus il cittadino sudafricano in isolamento fiduciario a Padova. Lo ha reso noto Maria Rosaria Campitiello, direttrice del Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute, intervenuta a un programma radiofonico. Si tratta di uno dei quattro passeggeri che erano a bordo dell'aereo che ha fatto scalo a Roma e sul quale era salita per pochi minuti a Johannesburg una donna poi ricoverata e deceduta per hantavirus, che sono in isolamento fiduciario in Italia. Il test è stato effettuato lunedì sera. "Questo non significa che non si potrebbe un domani positivizzarsi", ha spiegato Campitiello, "ma ci lascia ben sperare il fatto che sia asintomatico e che abbia un test oggi negativo, ricordando che la misura di sanità pubblica è sicuramente sempre la quarantena e la sorveglianza.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Hantavirus, il paziente in Veneto è risultato negativo al test | Oms: "11 casi sospetti, 9 confermati"

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I quattro passeggeri italiani sono asintomatici, sono in sorveglianza attiva e sono in isolamento fiduciario. Il paziente veneto ha effettuato il test ed è negativo, lo riporta il ministero della Salute. #hantavirus x.com

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