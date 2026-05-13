Hantavirus in Italia | tutti negativi i test sui sospetti casi di contagio

Da ilsole24ore.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministero della Salute ha comunicato che tutti i test effettuati sui sospetti casi di contagio da hantavirus in Italia sono risultati negativi. Gli accertamenti sono stati eseguiti ieri a Milano su un turista britannico, che si trovava in quarantena dopo essere stato rintracciato e aver condiviso il volo tra Sant’Elena e Johannesburg. La notizia riguarda anche altri potenziali casi in attesa di verifiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant’Elena-Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo è il test dell’accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul giovane calabrese di Villa San Giovanni che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell’Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani. Tutti i 22 francesi individuati...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

hantavirus in italia tutti negativi i test sui sospetti casi di contagio
© Ilsole24ore.com - Hantavirus in Italia: tutti negativi i test sui sospetti casi di contagio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Hantavirus, il Ministero: "Tutti negativi" i test sui casi sospetti in Italia

Leggi anche: Hantavirus: sei casi sospetti in Italia, negativi i due stranieri in quarantena tra Milano e Messina

Temi più discussi: Hantavirus. Il Ministero della Salute adotta il principio di massima cautela: 42 giorni di sorveglianza attiva per tutti i contatti ad alto rischio. Schillaci: In Italia nessun pericolo; Hantavirus, cos’è il virus che torna a far paura e quali sono le raccomandazioni ufficiali; Non solo Hantavirus, tutti i virus trasmessi dai topi all'uomo; Gli sviluppi del focolaio di hantavirus tra numero di contagi, i casi francesi e americani e il rimpatrio dei passeggeri italiani.

hantavirus in italia tuttiTutti negativi i test hantavirus eseguiti nelle ultime ore in ItaliaIl ministero della Salute: rischio molto basso in Europa. Cartabellotta e Burioni: allarmismi spropositati da tam-tam mediatico ... avvenire.it

hantavirus in italia tuttiHantavirus in Italia: tutti negativi i test sui sospetti casi di contagioIl ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant’Elena-Johanne ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web