Hantavirus in Italia | tutti negativi i test sui sospetti casi di contagio

Il ministero della Salute ha comunicato che tutti i test effettuati sui sospetti casi di contagio da hantavirus in Italia sono risultati negativi. Gli accertamenti sono stati eseguiti ieri a Milano su un turista britannico, che si trovava in quarantena dopo essere stato rintracciato e aver condiviso il volo tra Sant’Elena e Johannesburg. La notizia riguarda anche altri potenziali casi in attesa di verifiche.

Il ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant’Elena-Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo è il test dell’accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul giovane calabrese di Villa San Giovanni che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell’Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani. Tutti i 22 francesi individuati...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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