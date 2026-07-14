Trova casa dopo tanti ’no’ Ma Bruna muore a 78 anni poco prima del trasloco

Bruna Recanati, 78 anni, è morta poco prima di trasferirsi in una nuova casa. Aveva raccontato di aver ricevuto numerosi rifiuti nell’ultimo periodo, nonostante una buona pensione. Dopo anni di ricerche, aveva finalmente trovato un alloggio, ma non è riuscita a farcela. La donna, che aveva espresso il desiderio di cambiare vita, è deceduta prima di poter completare il trasloco.

Non ha fatto in tempo a veder realizzato il suo desiderio, Bruna Recanati, che qualche mese fa aveva raccontato sulle pagine del nostro giornale l’impossibilità di trovare un appartamento in affitto a causa della sua età, nonostante percepisse una buona pensione. Se ne è andata appena un paio di giorni prima di poter entrare nella sua nuova casa. Perché dopo l’appello che aveva lanciato attraverso il Carlino, alla tenacia e all’amore della sua famiglia e al lavoro dell’ agenzia immobiliare Serenissima di Montecchio che aveva preso a cuore la causa, Bruna un appartamento era finalmente riuscita a trovarlo, nel quartiere di Vismara, grazie alla disponibilità del signor Franco che aveva subito deciso di affittarglielo, dopo aver letto la sua storia su queste colonne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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