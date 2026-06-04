Un tabaccaio di 63 anni è morto poco dopo aver scoperto dei ladri nella sua casa ad Avezzano. Dopo aver fatto ingresso nell’abitazione, ha avvertito un malore e si è accasciato. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

L'Aquila - Tragedia ad Avezzano per Antonio Libertini, 63 anni: dopo la scoperta dell’intrusione nella sua abitazione ha accusato un malore risultato fatale. Una serata segnata dal dolore ad Avezzano, dove Antonio Libertini, 63 anni, tabaccaio molto conosciuto in città, è morto dopo aver scoperto che alcuni ladri erano entrati nella sua abitazione. L’uomo, rientrato a casa nella zona di via Napoli, avrebbe notato i segni dell’effrazione e, poco dopo, avrebbe accusato un improvviso malore. Secondo una prima ricostruzione, Libertini era tornato in città intorno alle 21.30, dopo essere stato fuori Avezzano per la giornata della Festa della Repubblica. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Rientra a casa e scopre i ladri: tabaccaio muore poco dopo

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