Una donna di 39 anni è deceduta improvvisamente a quattro mesi dalla nascita della figlia. La donna si era sposata poco tempo prima e fino a quell'evento aveva condotto una vita normale. La nascita della bambina aveva portato felicità in famiglia, ma pochi giorni dopo si è verificato il decesso. La notizia ha suscitato scalpore tra parenti e conoscenti.

. Una vita normale, la gioia per la nascita della loro bambina e poi, nel giro di pochi giorni, tutto cambia. Sara Gastaldello, 39 anni, residente a Salvatronda di Castelfranco Veneto, è morta dopo appena quindici giorni dalla scoperta di un tumore aggressivo. Una diagnosi arrivata in modo del tutto inatteso, soltanto quattro mesi dopo aver dato alla luce la piccola Agnese. Secondo il racconto del marito Matteo, il primo campanello d’allarme sarebbe stato un gonfiore notato quasi per caso, inizialmente senza sintomi evidenti. Dopo alcuni controlli in ospedale, la verità è emersa in modo devastante: il tumore era già esteso e il quadro clinico si è aggravato in tempi rapidissimi.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sara muore a 39 anni improvvisamente quattro mesi dopo la nascita della bimba: “Si era sposata poco prima”

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Sara Gastaldello muore a 39 anni per un tumore improvviso dopo quattro mesi dalla nascita della figlia: si era sposata pochi giorni prima in ospedale https://www.civuolecostanza.it/sara-gastaldello-muore-a-39-anni-per-un-tumore-improvviso-dopo-quattro - facebook.com facebook