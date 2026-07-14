Trofeo 5 Martiri le foto della corsa di Scandicci
La 34ª edizione del Trofeo 5 Martiri si è svolta a Scandicci con un'alta partecipazione. La gara podistica non competitiva, organizzata dal Gs Il Ponte, ha visto numerosi atleti e appassionati prendere parte alla corsa. La manifestazione si svolge ogni anno in memoria dei cinque martiri sepolti nel sacrario vicino. Le foto della corsa mostrano i partecipanti lungo il percorso, con alcune immagini di gruppo e di momenti salienti della giornata.
Scandicci, 14 luglio 2026 – Grande successo di partecipazione per la 34ª edizione del Trofeo 5 Martiri, gara podistica non competitiva organizzata dal Gs Il Ponte di Scandicci, che porta il nome dei cinque martiri caduti durante i tragici eventi dell'ultimo conflitto mondiale e sepolti nel vicino sacrario. La manifestazione si svolge in uno degli angoli più suggestivi delle colline di Scandicci. Intorno alla chiesa di San Martino alla Palma il caldo della pianura lascia spazio alla piacevole frescura della collina, regalando ai podisti condizioni ideali per correre anche nelle serate di piena estate. https:www.lanazione.itfirenzesporttrofeo-5-martiri-le-foto-hoyn9q9m Un valore aggiunto che rende questa gara una delle notturne più apprezzate del calendario. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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34° Trofeo 5 martiri - 13 Luglio 2026 - San Martino alla Palma - Scandicci - Firenze #imieiscattidicorsa - @imieiscattidicorsa2016 Foto Alessandro Parcossi Alcune foto, altre sono online GRATUITAMENTE sul sito https://www.imieiscattidicorsa.it/?mod=foto&dir facebook
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