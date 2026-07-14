trofeo 5 martiri le foto della corsa di scandicci

Notizia in breve

La 34ª edizione del Trofeo 5 Martiri si è svolta a Scandicci con un'alta partecipazione. La gara podistica non competitiva, organizzata dal Gs Il Ponte, ha visto numerosi atleti e appassionati prendere parte alla corsa. La manifestazione si svolge ogni anno in memoria dei cinque martiri sepolti nel sacrario vicino. Le foto della corsa mostrano i partecipanti lungo il percorso, con alcune immagini di gruppo e di momenti salienti della giornata.