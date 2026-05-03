Trofeo Pro Avis foto e classifica della corsa di Castelnuovo Magra

Il 3 maggio 2026, nella frazione di Molicciara, situata tra Castelnuovo Magra e Sarzana, si è svolta la decima edizione del Trofeo Pro Avis. La manifestazione ha visto anche il 10° Memorial Mussi Francesco e l’8° Trofeo dei donatori AVIS Memorial Russo Franco. Sono state scattate foto e pubblicata la classifica della corsa, coinvolgendo partecipanti di diverse età e provenienze nella giornata di eventi sportivi.

Castelnuovo Magra (La Spezia), 3 maggio 2026 – Nel cuore della piana tra Castelnuovo Magra e la vicina Sarzana, la frazione di Molicciara ha ospitato la decima edizione del Trofeo Pro Avis, affiancato dal 10° Memorial Mussi Francesco e dall’8° Trofeo dei donatori AVIS Memorial Russo Franco. https:www.lanazione.itsarzanasporttrofeo-pro-avis-castelnuovo-magra-la-fotogallery-c2tpc8sn Un contesto che va oltre il semplice dato sportivo: qui la corsa si intreccia con un territorio segnato dalla presenza del torrente Bettigna e dallo storico Canale Lunense, elementi che disegnano un paesaggio aperto, ordinato, tipicamente agricolo, dove lo sguardo corre tra campi e corsi d’acqua accompagnando il ritmo degli atleti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trofeo Pro Avis, foto e classifica della corsa di Castelnuovo Magra Notizie correlate Trofeo Città di Montale, foto e classifica della corsaMontale (Pistoia), 15 marzo 2026 – Con lo scenario di Piazza Matteotti a fare da cornice alla partenza, Montale ha vissuto una mattinata di sport e... Trofeo Custom Teak, foto e classifica della terza edizioneFornacette (Pisa), 15 marzo 2026 – Con quasi 750 partecipanti il Trofeo Custom Teak conferma il proprio crescente successo anche nella terza... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Agenda della settimana (mercoledì 29 aprile-martedì 5 maggio); Avis Fiuggi vince il bando della Fondazione NC: potenziati i servizi; Totò Di Natale testimonial d'eccezione della prima tappa del Corrilunigiana 2026; Pedagnalonga, una grande festa tra sport, tradizione e partecipazione. Trofeo Pro Avis, foto e classifica della corsa di Castelnuovo MagraLa decima edizione della manifestazione podistica ... msn.com Trofeo Avis Colline Medicee, le foto della 12esima edizione e la classificaCarmignano, 12 maggio 2024 – La 12esima edizione del Trofeo Avis Colline Medicee ha regalato ai partecipanti emozioni indelebili e scenari mozzafiato lungo i tredici chilometri del percorso ... lanazione.it Ci saranno anche 7 podisti di Capitanata alla 15^ San Giuseppe 11,4 km in programma domani a San Nicandro Garganico, valida come 2^ tappa del Trofeo Avis In bocca al lupo ai nostri 7 soci Blu Royal e a tutti gli atleti, 157 isciritti alla competitiva, in rappres - facebook.com facebook