il trofeo 5 martiri torna sulle colline di scandicci

Il 34° Trofeo 5 Martiri si terrà sulle colline di Scandicci il 9 luglio 2026. L'evento, noto nel podismo toscano, richiama ogni anno centinaia di appassionati. La gara si svolge in uno dei punti più panoramici dell’area fiorentina, attirando sportivi e spettatori in un contesto naturale di grande fascino. La competizione rappresenta un appuntamento storico per la regione e si svolge in un luogo particolarmente suggestivo.

Scandicci, 9 luglio 2026 – Ci sono gare che si distinguono non solo per il percorso, ma per il luogo che le ospita. Il 34° Trofeo 5 Martiri è una di queste: un appuntamento ormai storico del podismo toscano che torna a portare centinaia di appassionati sulle splendide colline di Scandicci, in uno degli angoli più panoramici dell'area fiorentina. L'evento, organizzato dal GS Il Ponte di Scandicci, prende il nome dai tragici fatti che segnarono questo territorio durante la Seconda Guerra Mondiale e rende omaggio ai cinque martiri le cui spoglie riposano nel vicino sacrario, mantenendo vivo il ricordo di una pagina importante della storia locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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