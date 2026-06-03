Tom Holland ha dedicato a Zendaya una nuova linea di birre analcoliche in edizione limitata pensata proprio per lei
Tom Holland ha lanciato una linea di birre analcoliche in edizione limitata, dedicata alla sua compagna. La collezione comprende diverse varianti, tutte create appositamente per lei. La produzione è stata annunciata come una serie limitata, disponibile in quantità ridotte. La notizia è stata confermata da fonti vicine all’attore, senza ulteriori dettagli sui gusti o le caratteristiche delle birre. La collezione è stata presentata ufficialmente attraverso i canali di comunicazione dell’attore.
Tom Holland ha deciso di fare un tributo alla compagna Zendaya: una nuova linea di birre analcoliche in edizione limitata, pensate proprio per lei. Tom Holland e la bibita Bero dedicata a Zendaya. L’attore trentenne, co-fondatore dell’azienda di birra analcolica Bero, ha annunciato il lancio della nuova linea di shandy, un mix di birra analcolica e limonata: « Ho creato la Bero Shandy per Z. Non ha mai bevuto birra, quindi volevo proporle qualcosa di nuovo che potesse apprezzare», ha detto Holland nel comunicato stampa di lancio. L’attore è un grande appassionato di shandy, e la decisione di dedicare la nuova linea alla fidanzata è stato un modo per unire utile e dilettevole. 🔗 Leggi su Amica.it
Tom Holland & Zendaya In This Moment
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