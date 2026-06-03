Tom Holland ha dedicato a Zendaya una nuova linea di birre analcoliche in edizione limitata pensata proprio per lei

Da amica.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tom Holland ha lanciato una linea di birre analcoliche in edizione limitata, dedicata alla sua compagna. La collezione comprende diverse varianti, tutte create appositamente per lei. La produzione è stata annunciata come una serie limitata, disponibile in quantità ridotte. La notizia è stata confermata da fonti vicine all’attore, senza ulteriori dettagli sui gusti o le caratteristiche delle birre. La collezione è stata presentata ufficialmente attraverso i canali di comunicazione dell’attore.

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Tom Holland ha deciso di fare un tributo alla compagna Zendaya: una nuova linea di birre analcoliche in edizione limitata, pensate proprio per lei. Tom Holland e la bibita Bero dedicata a Zendaya. L’attore trentenne, co-fondatore dell’azienda di birra analcolica Bero, ha annunciato il lancio della nuova linea di shandy, un mix di birra analcolica e limonata: « Ho creato la Bero Shandy per Z. Non ha mai bevuto birra, quindi volevo proporle qualcosa di nuovo che potesse apprezzare», ha detto Holland nel comunicato stampa di lancio. L’attore è un grande appassionato di shandy, e la decisione di dedicare la nuova linea alla fidanzata è stato un modo per unire utile e dilettevole. 🔗 Leggi su Amica.it

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