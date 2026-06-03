La nuova borsa di Georgina Rodriguez è una Birkin rara | l'edizione limitata Hermès costa 74 mila euro

Una nuova borsa di Georgina Rodriguez è una Birkin di Hermès in edizione limitata, molto rara. La modella ha condiviso l’acquisto sui social e si tratta di un modello che costa circa 74 mila euro. La borsa appartiene a una serie esclusiva, riconoscibile per la sua rarità e valore. La foto pubblicata mostra il dettaglio del pezzo, senza ulteriori commenti o contestualizzazioni.

La new entry nella collezione di borse di Georgina Rodriguez è una Birkin di Hermès in edizione limitata, molto rara: l'ha mostrata sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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