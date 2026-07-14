triplo intervento durante la notte possibili disagi

Durante la notte sono stati effettuati tre interventi sulla condotta principale dell’acquedotto nella dorsale Fiora, interessando le località di Prato, Scalabrelli e Catabbio. L’intervento, non differibile, ha coinvolto tre punti distinti e si sono verificate possibili interruzioni nel servizio idrico nelle zone interessate.

Triplo intervento in notturna sulla dorsale Fiora. Per oggi Acquedotto del Fiora mette in campo un piano di tre interventi non differibili in altrettanti punti della condotta dorsale situati nelle località Prato nel comune di Santa Fiora e Scalabrelli e Catabbio nel comune di Semproniano. Saranno coinvolti un totale di 25 persone tra operatori Fiora sul campo per le manovre e gestione flussi, addetti al monitoraggio dalla sala telecontrollo e operatori delle ditte esterne. A partire dalla mattina verranno effettuate le operazioni di allestimento dei cantieri e gli scavi, mentre l’ interruzione del flusso idrico è prevista a partire dalle 20... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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