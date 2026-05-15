Trenitalia modifiche alla circolazione degli Intercity Notte | possibili disagi a Messina
Da domani, alcune corse degli Intercity Notte subiranno variazioni a Messina a causa di lavori di manutenzione programmata sulla linea Napoli-Roma via Formia. La modifica nel servizio ferroviario potrebbe provocare ritardi e disagi per i passeggeri che devono percorrere questa tratta. La circolazione delle navette e dei treni potrebbe subire variazioni nel corso delle prossime settimane, a seconda dell’andamento dei lavori e delle eventuali interruzioni temporanee.
Alcuni lavori di manutenzione programmata sulla linea ferroviaria Napoli-Roma (via Formia) potrebbero causare disagi anche alla circolazione a Messina. Tra il 17 e il 24 maggio le operazioni interesseranno la linea Formia-Gaeta - Villa Literno mentre il 30 e il 31 maggio le attività. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
LA PRECEDENZA TRA DUE INTERCITY Notte DEVIATI su una linea a binario UNICO!
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