La società che gestisce la raccolta dei rifiuti ha segnalato il furto di alcuni mezzi aziendali. La perdita dei veicoli potrebbe causare interruzioni o ritardi nel servizio di raccolta dei rifiuti nella zona interessata. La società non ha fornito dettagli sul numero di veicoli sottratti o sui tempi previsti per il ripristino del servizio. La polizia sta indagando sull’accaduto.

PISA – . Ad annunciarlo è la Geofor. “Si informa la cittadinanza – dice la nota ufficiale – che, a seguito del furto di alcuni mezzi aziendali adibiti ai servizi di raccolta dei rifiuti urbani, potrebbero verificarsi ritardi nello svolgimento dei servizi nei Comuni dell’area pisana. L’azienda Geofor ha già attivato tutte le procedure necessarie per limitare i disagi e ripristinare nel più breve tempo possibile la piena operatività del servizio. Geofor si scusa con gli utenti per gli inconvenienti eventuali e ringrazia i cittadini per la comprensione e la collaborazione”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Furto di mezzi aziendali della Geofor, possibili disagi per la raccolta dei rifiuti

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