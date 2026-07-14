Trione | in Triennale domande sul presente per creare programmazione

In una conferenza alla Triennale, è stato spiegato che ogni anno si inizia con una domanda sul presente. Questa domanda guida la creazione di programmi ed eventi. Non sono stati forniti dettagli su quale sia la domanda specifica o sui contenuti futuri. La discussione si è concentrata sull’importanza di partire da una domanda centrale per definire le attività annuali. Nessun altro dettaglio sui progetti o le iniziative è stato comunicato.

Milano, 14 lug. (askanews) - Porsi domande, una domanda cruciale sul presente per ogni anno, e intorno a questa costruire la programmazione e gli eventi. Il neo presidente della Triennale Milano, Vincenzo Trione, nel giorno della presentazione delle linee guida dell'istituzione per i prossimi anni, ha sintetizzato così ad askanews una delle idee più forti della sua presidenza. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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