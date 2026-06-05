Triennale di Milano | Trione nuovo presidente

Vincenzo Trione è stato nominato nuovo presidente della Triennale di Milano. Il nuovo consiglio di amministrazione si è riunito ieri per avviare il nuovo mandato, dopo gli otto anni di gestione dell’architetto Stefano Boeri.

È Vincenzo Trione il nuovo presidente della Triennale di Milano, il cui nuovo Cda si è riunito ieri per inaugurare il nuovo corso dell’istituzione culturale milanese, dopo 8 anni di guida dell’architetto Stefano Boeri. Maria Adele Porro vicepresidente, confermata come Direttrice generale Carla Morogallo. Trione assicura una gestione "nel segno della continuità con quanto fatto da Boeri", ma al tempo stesso fa notare anche che "le istituzioni hanno bisogno di un ripensamento". L’obiettivo? "Essere serio e visionario, cioè essere come i parafulmini: saldamente fermi sul suolo e al tempo stesso con lo sguardo al cielo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Temi più discussi: La Triennale Milano ha un nuovo presidente dopo Stefano Boeri; Chi è Vincenzo Trione, il nuovo presidente di Triennale Milano dopo l’era Boeri; Triennale Milano, Vincenzo Trione eletto presidente della Fondazione; Vincenzo Trione è il nuovo Presidente della Triennale Milano. Le prime dichiarazioni.

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