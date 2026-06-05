Vincenzo Trione è stato nominato nuovo presidente della Triennale. La decisione è stata presa dal consiglio di amministrazione dell'ente. Trione succede a un precedente presidente e assume l’incarico con un mandato che non è stato ancora specificato. La nomina è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle modalità o sulla durata dell’incarico. La Triennale è un'istituzione culturale dedicata alle arti visive e al design.

Vincenzo Trione è il nuovo presidente della Triennale. Il consiglio di amministrazione dell'istituzione, riunito ieri per la prima volta, ha votato all'unanimità il suo nome affidando la vicepresidenza a Maria Adele Porro, presidente del Salone del Mobile, e riconfermando Carla Morogallo, dopo l'ottimo lavoro svolto, come direttrice generale. Il tutto in una seduta «dal clima disteso», ha raccontato Trione. Il sereno pare tornato dopo una gestazione complessa per trovare la «quadra» su una personalità che, come da prassi indicata dal Mic, trovasse concordi anche i restanti enti rappresentati nel Cda, ossia il Comune, la Regione e la Camera di Commercio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trione è presidente della Triennale

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TRIENNALE, VINCENZO TRIONE NUOVO PRESIDENTE, MARIA PORRO VICE

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