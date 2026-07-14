Treviso malore mentre opera | gravissimo un chirurgo 54enne

Durante un intervento chirurgico, un chirurgo di 54 anni si è improvvisamente accasciato a terra in sala operatoria. È stato colpito da un malore, probabilmente un’emorragia cerebrale, e ha perso conoscenza. I medici presenti hanno cercato di stabilizzarlo, ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e il personale sanitario.

E’ stato colpito da un malore improvviso, probabilmente un’emorragia cerebrale, mentre stava eseguendo un delicato intervento chirurgico su un paziente: si è accasciato a terra, in sala operatoria, perdendo i sensi. E’ successo nella mattinata del 13 luglio, poco dopo le 9.30 all’ospedale San Camillo di Treviso. Sono molto serie le condizioni di Vito Danetto, 54enne di Loria, chirurgo di chirurgia generale del nosocomio trevigiano. Gli infermieri che stavano assistendo il medico nell’operazione, vedendolo perdere i sensi, gli hanno prestato le prime cure e dato l’allarme al 118. Danetto è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dove si trova attualmente ricoverato, in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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