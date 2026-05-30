Malore mentre sale il Piancavallo in bicicletta per vedere il Giro d' Italia | ciclista gravissimo

Da ilgazzettino.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ciclista amatore ha avuto un grave malore durante la salita di Piancavallo, in provincia di Pordenone, mentre aspettava il passaggio del Giro d’Italia. È stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso. La sua condizione è considerata gravissima. L’incidente si è verificato oggi mentre il ciclista stava affrontando la salita. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del malore.

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AVIANO (PORDENONE) - Grave malore mentre percorre la salita di Piancavallo in attesa del Giro d'Italia: ciclista amatore ricoverato in ospedale in codice rosso. L'emergenza è scattata stamattina, 30 maggio, durante l'attesa della tappa Gemona-Piancavallo. L'uomo, un settantenne, si trova ricoverato a Pordenone, le sue condizioni sono gravi. I soccorsi Immediati i soccorsi garantiti dalla centrale operativa Sores Fvg, i cui vertici oggi hanno una postazione anche all'arrivo della frazione. L'anziano è stato rianimato sul posto e condotto, in condizioni disperate, all'ospedale di Pordenone. Per le alte temperature meteorologiche, i sanitari sconsigliano sforzi esagerati e invitano il pubblico a idratarsi continuamente. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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