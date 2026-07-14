Il cantiere della Variante di Tremezzina, lungo la Statale Regina, si appresta a vivere il mese più difficile dell’anno. La conclusione dei lavori è prevista per aprile 2031, secondo quanto comunicato nell’ultima riunione di coordinamento. La realizzazione del progetto è ancora in corso, con l’obiettivo di terminare i lavori entro quella data.

Il cantiere per la realizzazione della Variante di Tremezzina si prepara ad affrontare il mese più critico dell’anno per la Statale Regina, con una prospettiva di una fine lavori prevista per aprile 2031, termine contrattuale ribadito anche in occasione dell’ultima cabina di regia. Al lavoro per settembre, sono attesi 200 operai distribuiti su più fronti operativi: "Il cantiere – ha comunicato Anas nei giorni scorsi - sta entrando progressivamente a pieno regime, con un rafforzamento di risorse che consentirà di incrementare sensibilmente le produzioni, in particolare per le lavorazioni in sotterraneo, con l’obiettivo di recuperare gradualmente i rallentamenti registrati negli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tremezzina, cantiere infinito. Per la Regina è il mese più duro in attesa del fine lavori 2031

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trasversale, il cantiere dei nuovi 5 chilometri fino a Tarquinia: "Fine lavori nel 2031" | VIDEO e FOTOLe ruspe e gli operai si muovono lungo il cantiere di un nuovo tratto di 5 chilometri della strada, che collega la zona a Tarquinia.

Avanti col cantiere. Stazione ferroviaria: la fine dei lavori slitta di un meseI lavori per la ristrutturazione della stazione ferroviaria di Codogno sono stati prorogati di un mese rispetto alla data prevista.

Si parla di: Tremezzina, cantiere infinito. Per la Regina è il mese più duro in attesa del fine lavori 2031.

Variante della Tremezzina, il cantiere finalmente accelera: oltre 200 operai al lavoro per recuperare il tempo persoRidefinito l’accordo tra Anas e impresa dopo le criticità geologiche e ambientali: lavori verso il pieno regime, termine contrattuale fissato ad aprile 2031 ... ciaocomo.it

Variante Tremezzina oltre 200 operai al lavoro per accelerare l’operaSi è riunita questa mattina, giovedì 9 Luglio, a Menaggio la Cabina di regia di Cantiere dedicata alla S.S. 340 Variante della ... resegoneonline.it