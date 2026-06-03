Trasversale il cantiere dei nuovi 5 chilometri fino a Tarquinia | Fine lavori nel 2031 | VIDEO e FOTO

Le ruspe e gli operai si muovono lungo il cantiere di un nuovo tratto di 5 chilometri della strada, che collega la zona a Tarquinia. Le macchine pesanti lavorano sul terreno, mentre i veicoli transitano in un flusso continuo. La data prevista per il completamento dei lavori è nel 2031. Sul sito si vedono i primi segni di avanzamento, con parti di carreggiata in fase di sistemazione.

I motori delle ruspe e il viavai degli operai raccontano come il nuovo tratto di 5 chilometri della Orte Civitavecchia sta prendendo forma. Il cantiere del primo stralcio della Monte Romano Est-Tarquinia ha ospitato oggi il vertice operativo sul campo per fare il punto sul tracciato che dovrà. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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Geo di cantiere vs Geo comune

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