I lavori per la ristrutturazione della stazione ferroviaria di Codogno sono stati prorogati di un mese rispetto alla data prevista. Quattro mesi dopo l’inizio del cantiere, si registra un progresso significativo nell’avanzamento dei lavori, che coinvolgono l’area circostante alla stazione e mirano a migliorare l’accessibilità e la viabilità del sito.

Esattamente quattro mesi dopo l’apertura del maxi cantiere esterno alla stazione ferroviaria di Codogno, l’ambizioso progetto destinato a ridisegnare da cima a fondo la fruibilità e la viabilità dell’intera area a ridosso dello scalo compie un decisivo passo in avanti. Nella mattinata di ieri, il sindaco Francesco Passerini, accompagnato dall’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Mori, ha voluto verificare di persona lo stato dell’arte. I due amministratori si sono incontrati direttamente sul posto con i vertici tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) per fare il punto della situazione, soprattutto alla luce del cronoprogramma originario che vedeva i lavori ormai in dirittura d’arrivo. Il sopralluogo all’interno dell’area transennata ha permesso alla giunta di constatare l’effettivo avanzamento dell’intervento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Avanti col cantiere. Stazione ferroviaria: la fine dei lavori slitta di un mese

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