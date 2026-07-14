foto di Niccolò Carosi MILANO – Esce il video di “Tremenda”, il nuovo singolo con cui l’iconica Rosanna Fratello volta pagina e ci offre una visione di lei meno “santa” e più “donna”, arrangiato da Marco Ferracini e firmato da Eduardo Cuomo. Il brano, anche in versione radio cut, è già disponibile in digitale (Clodio MusicBelieve). Dopo il successo della nuova versione di “Se t’amo, t’amo”, inaspettatamente divenuta virale, soprattutto fra i giovani e la rinnovata collaborazione con un poliedrico Cristiano Malgioglio che ha scritto per lei “Profumo di pesca”, ecco che in questa idea di rinnovamento Rosanna racconta dell’incontro artistico con l’autore del brano, il giovanissimo Eduardo Cuomo, che le ha proposto una serie brani autobiografici in cui sente di rivivere una seconda giovinezza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Tremenda”, il nuovo singolo di Rosanna Fratello

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ROSANNA FRATELLO TREMENDA

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