il 12 giugno parte il nuovo tour estivo di francesco gabbani in scaletta anche il suo nuovo singolo summer funk il video su amicait

(askanews) – Il palcoscenico è il posto del cuore di Francesco Gabbani, il 12 giugno parte il suo nuovo tour estivo che arriva in un anno speciale: il 2026 segna infatti i dieci di carriera, che il cantautore toscano vuole celebrare con un racconto in musica di questo percorso fatto di successi. «Sì porterò quello che tu hai appena detto, cioè sarà l’occasione di ripercorrere, festeggiare e celebrare questi dieci anni di carriera dal 2016, quando il pubblico ha iniziato a conoscermi con Amen e con la mia vittoria al Festival di Sanremo nella sezione nuove proposte. Sarà un tour che è un po’ il continuum dello show che ho portato nei palazzetti, in versione un po’ più estiva, quindi più up-tempo, con pezzi che sono un po’ più estivi, con la mia band, suoneremo e canteremo un po’ tutte le canzoni che sono state i passi fondamentali in questi dieci anni di musica inedita». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il 12 giugno parte il nuovo tour estivo di Francesco Gabbani. In scaletta anche il suo nuovo singolo "Summer Funk". Il video su Amica.it

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