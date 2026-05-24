Rosanna Fratello ha rivelato che il marito è Giuseppe Cappellano e che sua figlia si chiama Guendalina. La cantante ha dichiarato di aver privilegiato la vita familiare rispetto alla carriera, senza mai pentirsene. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi su altre relazioni o sulla storia familiare. La scelta di dedicarsi alla famiglia è stata esplicitamente condivisa dalla stessa artista.

G iuseppe Cappellano è il marito di Rosanna Fratello. Lei stessa ha svelato di aver preferito dare più spazio alla vita privata mettendo da parte la carriera, senza mai pentirsi della sua scelta: “ Ho dato precedenza alla famiglia “. Queste le dolci parole di Rosanna Fratello a Oggi è un altro giorno, di Serena Bortone. Giuseppe Cappellano e sua moglie Rosanna Fratello hanno sempre vissuto il loro amore e il loro matrimonio al riparo dal gossip, preservando la loro vita privata e quella della loro amatissima figlia Guendalina. “ Ci siamo sposati nel ’75 – ha raccontato l’artista a Citofonare Rai2 – e siamo ancora insieme. Nel nostro ambiente siamo in pochi fedeli, io e Pino siamo ancora qui . 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono il marito e la figlia di Rosanna Fratello, Giuseppe Cappellano e Guendalina: “È il mio unico grande amore”

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