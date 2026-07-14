tre nuovi comandanti per le stazioni dei carabinieri

Tre nuovi comandanti sono stati assegnati alle stazioni dei Carabinieri in tre diversi comuni della Valle del Rubicone. I nuovi responsabili hanno incontrato il comandante provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena, il colonnello Gianluigi Di Pilato. Durante l'incontro, sono stati formulati gli auguri di buon lavoro e sono state raccomandate disponibilità e impegno nel servizio alle comunità locali.

Tre nuovi comandanti dei Carabinieri in tre comuni della Valle del Rubicone che hanno incontrato il comandante provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena, colonnello Gianluigi Di Pilato, che nel formulare i più fervidi auguri di buon lavoro, li ha esortati a svolgere il proprio incarico con impegno e disponibilità nei confronti delle comunità. Tutti e tre fanno parte della Compagnia di Cesenatico. A Savignano maresciallo capo è stato nominato Toni Piacitelli, 47enne (nella foto). Si è arruolato nell’Arma nel 1999, frequentando il corso formativo da Maresciallo nel 2010. Ha ricoperto diversi incarichi nell’Arma territoriale, svolgendo complesse attività d’indagini e ricevendo, nel 2022, il conferimento dell’autorevole riconoscimento di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Roma - Audizione Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri (31.03.26)

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