carabinieri ecco i due nuovi comandanti

Ieri sono stati ufficialmente insediati i nuovi comandanti delle stazioni dei carabinieri di Porto San Giorgio e Monte Urano. La cerimonia di insediamento si è svolta nel rispetto delle procedure ufficiali, con la presenza di rappresentanti locali e autorità. I nuovi responsabili assumono ora il ruolo di guida per le rispettive caserme e le zone di competenza.

Si sono ufficialmente insediati ieri i nuovi comandanti delle stazioni dei carabinieri di Porto San Giorgio e Monte Urano. Nel corso di una sobria cerimonia tenutasi presso il Comando provinciale di via Beni, il comandante provinciale, colonnello Gino Domenico Troiani, ha ricevuto e rivolto ai due nuovi comandanti, il luogotenente Matteo Diomedi e il maresciallo maggiore Fabio Paradisi, rispettivamente destinati a Monte Urano e Porto San Giorgio, i suoi migliori auguri di buon lavoro, auspicando la prosecuzione della proficua attività di prevenzione e repressione dell’Arma nei territori di competenza. Il luogotenente Diomedi, originario di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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