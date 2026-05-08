carabinieri nuovi comandanti a monte urano e porto san giorgio

Due nuovi comandanti sono stati assegnati alle stazioni dei carabinieri di Monte Urano e Porto San Giorgio. Il maresciallo Paradisi, che assume il comando a Porto San Giorgio, ha esperienza internazionale nel settore. La nomina dei nuovi responsabili è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle modalità di selezione o sui termini di servizio. La loro presenza rappresenta un cambiamento nella gestione della sicurezza nelle rispettive aree.

? Domande chiave Chi sono i due nuovi comandanti che cambiano la sicurezza locale?. Quale esperienza internazionale porta il maresciallo Paradisi a Porto San Giorgio?. Come influirà il profilo di Diomedi sulla prevenzione a Monte Urano?. Perché questo cambio di comando è diverso dai soliti avvicendamenti burocratici?.? In Breve Diomedi ha prestato servizio a Tolentino tra il 2010 e il 2012.. Paradisi ha operato in Iraq durante l'attentato di Nassiriya il 12 novembre 2003.. Il maresciallo Paradisi ha servito a Kabul tra il 2009 e il 2010.. Diomedi ha maturato esperienza a Civitanova Marche Alta dal 2013 ad oggi.. Ieri, presso il comando provinciale di via Beni, il colonnello Gino Domenico Troiani ha ufficializzato l’insediamento dei nuovi vertici per le stazioni dei carabinieri di Monte Urano e Porto San Giorgio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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