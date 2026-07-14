tre mancini per una finale

Tre giocatori mancini sono stati convocati per la finale di un torneo mondiale in Nord e America. Il torneo si distingue per un’impostazione semplice, con un chiaro contrasto tra due schieramenti opposti. La narrazione del torneo tende a presentare le squadre in modo binario, evidenziando divisioni nette e poco spazio per sfumature.

È un Mondiale nord e meso-americano di facile lettura, caratterizzato da un contrappunto manicheo, che può indurre a partizioni quasi moralistiche: per un verso, il potere politico-economico nelle sue varie declinazioni ( la bulimia affaristica di Infantino e la protervia adolescenziale di Trump, spesso saldate); per un altro una fascinazione tecnica largamente prevista, con tre delle quattro semifinaliste più o meno preannunciate con ampio margine, e la quarta - l’Inghilterra - non del tutto sorprendente (lì, avrebbero potuto esserci un Brasile, una Germania o varie “outsider”, Norvegia stessa in testa). Un modo in apparenza obliquo,... 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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Mancini trionfa negli ottavi di finale di AFC Champions League

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Allora, #Conte pare in pole position per la guida di @Azzurri . Sarebbe la migliore notizia per la Nazionale, che ha già dimostrato di saper trasformare in una squadra solida pur con un materiale poco più che mediocre, e per i tifosi di @sscnapoli che allontane x.com

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