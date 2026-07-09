LIVE Nuoto Europei juniores 2026 in DIRETTA | Tassan-Caser in finale attesa per Mancini e Taddei

Da oasport.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tassan-Caser si è qualificato per la finale ai campionati europei juniores di nuoto. Sono ancora in attesa di conoscere i risultati di Mancini e Taddei, che hanno partecipato alle semifinali. La prima semifinale è stata vinta dall’atleta svizzero con un tempo di 2:30. Lo start list include altre nazioni, con tempi che variano tra 2:31 e 2:33. La manifestazione si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.59 Questa la start list della prima semifinale: 1 TUR Ela ISCAN 2:33.35 2 NA Viktoriia TARANNIKOVA 2:31.60 3 SUI Kay-Lyn LOHR 2:30.54 4 ITA Lucrezia MANCINI 2:28.37 5 GBR Imogen MYLES 2:29.42 6 ITA Marta TADDEI 2:31.45 7 UKR Iryna MILIUTINA 2:32.61 8 POL Paulina BARAN 2:33.86 18.58 È il momento delle semifinali femminili dei 200 rana 18.57 Tassan-Caser è quindi in finale nei 50 stile libero con il terzo tempo. L’appuntamento è per domani sera alle 18.32 quando l’azzurro si giocherà le medaglie. 18.56 Hoek le Guendal ha stoppato il cronometro in 22.07, Thiel e Prochazka hanno fatto registrare il medesimo tempo (22. 🔗 Leggi su Oasport.it

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