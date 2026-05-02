Chef 17enne | il coniglio in porchetta porta Mancini in finale

Un giovane chef di 17 anni ha vinto una competizione gastronomica grazie a un piatto di coniglio in porchetta, portando così la sua squadra in finale. La sua creazione ha attirato l’attenzione di una giuria composta da esperti del settore. La gara ha coinvolto diversi giovani talenti provenienti da varie zone, tutti sfidatisi con ricette che valorizzano i prodotti locali e le tecniche tradizionali.

?? Cosa scoprirai Come può un coniglio in porchetta rivoluzionare la tradizione marchigiana? Chi sono gli esperti che valuteranno il talento di Edoardo? Cosa prevede il premio per i vincitori della sfida a Brescia? Perché il concetto di Cibo Esperienza è fondamentale per i giovani chef??? In Breve Finale prevista per il 5 maggio 2026 presso il CAST di Brescia. Giuria composta da Rita Busalacchi, Giuseppe Buscicchio, Fabrizio Milione, Fabrizio Rivaroli e Marcello Zaccaria. Vincitori dei primi cinq .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chef 17enne: il coniglio in porchetta porta Mancini in finale Notizie correlate Leggi anche: A Doha con il ct Mancini. Lo chef Santori: “Vogliamo tornare a casa” Lo chef dell’ex ct Mancini rientrato con un volo militare dal Qatar: “Che paura i bombardamenti”Macerata, 15 marzo 2026 – “Finalmente a casa! Mai come stavolta – confessa Mauro Santori – e sì che di viaggi ne ho fatti tanti, questo ritorno mi ha...