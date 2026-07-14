Le operazioni di bonifica dell’incendio scoppiato domenica in un capannone di proprietà di un’azienda a Lonato del Garda sono riprese questa mattina, segnando il terzo giorno di interventi. Le squadre di vigili del fuoco continuano a lavorare sul sito, situato vicino a Desenzano, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La situazione è ancora sotto controllo, ma le operazioni proseguono senza sosta.

Questa mattina riprenderanno, per il terzo giorno, le operazioni di bonifica dell’incendio divampato nella giornata di domenica all’interno di un capannone di proprietà dell’azienda Valli Spa a Lonato del Garda, vicino al confine con Desenzano. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Brescia e dei distaccamenti del territorio hanno lavorato incessantemente per tutta la notte e saranno impegnati anche nelle prossime ore per domare definitivamente il rogo e bonificare l’area. Le fiamme hanno interessato un cumulo di scarti di materiale vegetale e plastica stoccati nella struttura. L’intervento ha richiesto un massiccio dispiegamento di forze: nelle fasi più acute dell’emergenza sono scesi in campo oltre 35 pompieri supportati da una decina di mezzi d’emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tre giorni di lotta contro il rogo

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