La lotta dei Vigili del Fuoco contro il rogo che ha devastato l' ex discoteca - VIDEO
Nella notte, i Vigili del Fuoco hanno intervenuto con squadre e mezzi provenienti da tre province per spegnere un incendio nell'ex discoteca Gufo-Burrocacao di Brisighella. L'intervento è stato massiccio e ha richiesto l'impiego di numerosi operatori per contenere le fiamme. L'incendio ha provocato ingenti danni alla struttura, ancora in corso di valutazione. Nessuna persona è rimasta ferita durante le operazioni di spegnimento.
Un intervento massiccio dei Vigili del Fuoco, con squadre e mezzi provenienti da tre province, si è reso necessario per domare l'incendio scoppiato questa notte nell'ex discoteca Gufo-Burrocacao di Brisighella.Scoppia l'incendio nel cuore della notte, pompieri in azione per ore: distrutta l'ex.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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