La lotta dei Vigili del Fuoco contro il rogo che ha devastato l' ex discoteca - VIDEO

Nella notte, i Vigili del Fuoco hanno intervenuto con squadre e mezzi provenienti da tre province per spegnere un incendio nell'ex discoteca Gufo-Burrocacao di Brisighella. L'intervento è stato massiccio e ha richiesto l'impiego di numerosi operatori per contenere le fiamme. L'incendio ha provocato ingenti danni alla struttura, ancora in corso di valutazione. Nessuna persona è rimasta ferita durante le operazioni di spegnimento.