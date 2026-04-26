Burioni | Tre buone notizie nella lotta contro il tumore al pancreas

(Adnkronos) – "Sono 3 le notizie buone, tutte sul tumore del pancreas". Il professor Roberto Burioni si esprime così, oggi domenica 26 aprile, a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio sul Nove. La prima notizia è legata allo studio su un vaccino terapeutico sperimentale e personalizzato, che utilizza l'Rna messaggero (mRna), e che sta mostrando risultati promettenti su un gruppo ristretto di pazienti. "Nei tumori del pancreas c'è un interruttore che si chiama Ras e che è acceso. Fino a poco tempo fa si pensava che questo interruttore acceso, che fa replicare molto intensamente le cellule, non fosse colpibile con i farmaci.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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