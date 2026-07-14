È uscito il libro “Tre Donne – Le storie di Lara, Sofia e Stefania” di Andrea La Rovere, pubblicato da Edizioni La Torre Nera – Gruppo Editoriale Tabula Fati. Il volume raccoglie tre vicende che raccontano la realtà femminile contemporanea, attraverso le esperienze di tre protagoniste.

Andrea La Rovere pubblica “Tre Donne – Le storie di Lara, Sofia e Stefania”, tre vicende di genere per raccontare la realtà femminile contemporanea. È uscito “Tre Donne – Le storie di Lara, Sofia e Stefania”, il nuovo libro di Andrea La Rovere, pubblicato da Edizioni La Torre Nera – Gruppo Editoriale Tabula Fati. Il volume raccoglie due romanzi brevi e un racconto lungo, tre storie autonome che condividono un filo comune: uno sguardo lucido, inquieto e profondamente contemporaneo sul mondo femminile. La Rovere utilizza i linguaggi del noir, della distopia e dell’ horror per indagare le contraddizioni della società, i rapporti di potere e le paure che attraversano la vita delle donne di oggi, confermando una cifra stilistica ormai riconoscibile, spesso accostata a un “Stephen King di provincia”, con radici abruzzesi ben presenti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Tre Donne”: il nuovo libro di Andrea La Rovere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

When Fates Collide by Yvonne Mason and Andrea Dean Van Scoyoc

Notizie e thread social correlati

Ecco "I cani sono esseri speciali", il nuovo libro di Andrea ScanziÈ stato pubblicato pochi giorni fa il nuovo libro dell’autore aretino, intitolato “I cani sono esseri speciali.

L’ex principe Andrea prese a calci il suo cane alla testa: la rivelazione shock in un nuovo libroUna nuova edizione del libro di Andrew Lownie, biografo noto a livello internazionale, rivela che l’ex principe Andrea avrebbe preso a calci il suo...

Argomenti più discussi: Tre donne, dal mito alla scena. Torna la rassegna di e con Rita Charbonnier; Tre donne, tre epoche, una rivoluzione: a Vipiteno va in scena la storia dell’emancipazione femminile; Tre partigiane d’oro. La Resistenza delle donne modenesi arriva a Montecitorio; Tre donne legate da un destino e da un libro comune: come finisce The Hours con Nicole Kidman, Meryl Streep, Julianne Moore.

Taranto, 29enne presa a sprangate e derubata al Paolo VI: tre donne ai domiciliari dopo la spedizione punitiva x.com

Mazzo tipale delle donne? reddit

Furto di energia Roma: 550mila euro di utenze non pagate. Si aggrava il danno a carico delle tre donne legate al manager del nuovo CavallettiFurto di energia elettrica tramite manomissione dei contatori, è questa l'accusa contestata a tre donne, gravemente indiziate a vario titolo per il reato accertato nel corso del 2026. Gli illeciti, ... roma.corriere.it