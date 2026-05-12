L’ex principe Andrea prese a calci il suo cane alla testa | la rivelazione shock in un nuovo libro

Una nuova edizione del libro di Andrew Lownie, biografo noto a livello internazionale, rivela che l’ex principe Andrea avrebbe preso a calci il suo cane alla testa. La notizia è stata diffusa attraverso le pagine del volume, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’episodio. La rivelazione si aggiunge alle altre informazioni pubblicate in passato riguardanti il coinvolgimento dell’ex principe in questioni legali e pubbliche.

Una nuova, sconcertante rivelazione emerge dalla prossima edizione del libro di Andrew Lownie, biografo reale di fama internazionale. Secondo quanto riportato in Entitled: The Rise and Fall of the House of York, in uscita il 21 maggio 2026, l’ ex Principe Andrea avrebbe preso a calci alla testa il suo labrador durante una battuta di caccia ai fagiani a Sandringham, davanti a numerosi ospiti della famiglia reale. L’episodio dal magazine Hello! secondo la ricostruzione di Lownie, sarebbe avvenuto durante una pausa mattutina in cui i partecipanti alla battuta si erano riuniti per consumare zuppa e salsicce. Il biografo scrive che un ospite si trovava accanto ad Andrea Mountbatten-Windsor, che aveva il suo labrador al fianco, quando improvvisamente il cane fece un balzo e rubò una salsiccia dalle mani dell’invitato.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Una rara buona notizia per l'ex principe Andrea e l'ex consorte Sarah Ferguson, investiti dallo scandalo Epstein. La loro figlia secondogenita, la 36enne principessa Eugenie di York, ha fatto sapere d'essere incinta di un terzo figlio. #ANSALifestyle x.com

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L’ex principe Andrea prese a calci il suo cane alla testa: la rivelazione shock in un nuovo libroLe rivelazioni del biografo Andrew Lownie in un libro di prossima pubblicazione. La reazione del principe Filippo e della Regina fu inaspettata. cinemaserietv.it