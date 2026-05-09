Ecco I cani sono esseri speciali il nuovo libro di Andrea Scanzi
È stato pubblicato pochi giorni fa il nuovo libro dell’autore aretino, intitolato “I cani sono esseri speciali. Elogio dello sguardo rasoterra”. Il volume si concentra sul rapporto tra gli esseri umani e i cani, approfondendo il ruolo e il significato di questa relazione. L’autore dedica l’opera al mondo animale, in particolare al legame tra persone e cani.
È uscito da pochi giorni “I cani sono esseri speciali. Elogio dello sguardo rasoterra”, il nuovo libro dell'autore aretino Andrea Scanzi, dedicato al mondo animale e, in particolare, a quella relazione unica che lega le persone ai propri cani. Un ritorno a un tema già affrontato da Scanzi nel.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
I cani sono esseri speciali: ecco il mio nuovo libro!
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