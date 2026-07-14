Tra Terricciola e Soiana si svolgeranno tre concerti con giovani musicisti sul palco. Le serate sono programmate nel corso di alcuni giorni e vedranno esibirsi artisti emergenti. Le esibizioni si terranno in diverse location della zona, con un pubblico che potrà ascoltare le performance dal vivo. Le date e i dettagli precisi degli eventi sono stati comunicati dagli organizzatori.

Le note dei giovani musicisti sono pronte a trasformarsi in emozioni, regalando al pubblico tre serate all’insegna della grande musica e della condivisione. Terricciola e Soiana si preparano ad accogliere i concerti conclusivi del Campus Musicale e della Masterclass di Musica da Camera, iniziative promosse da Musicale Associazione Culturale in collaborazione con il Comune di Terricciola. Un appuntamento che unisce formazione, cultura e valorizzazione del territorio, offrendo agli allievi l’opportunità di esibirsi davanti al pubblico al termine di un intenso percorso di studio. Il primo concerto è in programma sabato 18 luglio, alle 19, sulla Terrazza della Misericordia di Terricciola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tre concerti tra Terricciola e Soiana: "Il talento dei giovani musicisti"

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