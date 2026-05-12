Musica per la città tra classica e pop | 100 giovani musicisti protagonisti dei saggi finali dell' Istituto Tirincanti

Il Palazzo del Turismo di Riccione si anima con l’arrivo di “Musica per la città”, una rassegna che vede protagonisti cento giovani musicisti impegnati nei saggi finali dell’Istituto Musicale “Gaspare Tirincanti”. La manifestazione prevede esecuzioni che spaziano dalla musica classica al pop, offrendo un’anteprima delle capacità degli studenti dell’istituto. L’evento rappresenta un momento di esibizione e confronto tra i giovani musicisti prima delle performance ufficiali.

Il Palazzo del Turismo di Riccione si prepara ad accogliere “Musica per la città”, la tradizionale rassegna di saggi concerto dell’Istituto Musicale “Gaspare Tirincanti”. L’evento rappresenta il culmine del percorso didattico annuale e offre agli allievi l’opportunità di condividere con la.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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