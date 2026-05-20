Note di fine anno | il talento dei giovani musicisti della Masini sul palco
A pochi giorni dalla fine dell’anno scolastico 2025-2026, si sono svolti i tradizionali “Saggi Finali” della Fondazione Angelo Masini, un evento che ogni anno raccoglie numerosi giovani musicisti. Durante questa settimana, gli studenti hanno eseguito brani in pubblico, mettendo in mostra le competenze acquisite nel corso dell’anno. Gli appuntamenti hanno attirato familiari, amici e insegnanti, in un momento che celebra il percorso formativo e la crescita artistica dei partecipanti.
La Fondazione Angelo Masini conclude l’anno scolastico 2025-2026 con una settimana interamente dedicata ai tradizionali “Saggi Finali”, appuntamenti sempre attesi che rappresentano uno dei momenti più significativi della vita della scuola. Da lunedì 25 a venerdì 29 maggio, alle 20.30 nella Sala. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
IN CERCA DI TALENTI AL DERBY FRA FIORENTINA E EMPOLI
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