Note di fine anno | il talento dei giovani musicisti della Masini sul palco

A pochi giorni dalla fine dell’anno scolastico 2025-2026, si sono svolti i tradizionali “Saggi Finali” della Fondazione Angelo Masini, un evento che ogni anno raccoglie numerosi giovani musicisti. Durante questa settimana, gli studenti hanno eseguito brani in pubblico, mettendo in mostra le competenze acquisite nel corso dell’anno. Gli appuntamenti hanno attirato familiari, amici e insegnanti, in un momento che celebra il percorso formativo e la crescita artistica dei partecipanti.

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