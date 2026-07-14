Quando si decide di partire e scegliere una destinazione la prima domanda che il viaggiatore di pone è non dove andare ma perché farlo: tendenza che ribalta la logica del turismo tradizionale e mette la motivazione, prima della destinazione all’origine della decisione della meta. Fenomeno definito come “whycation”, il desiderio di “esserci” per vivere in prima persona un evento, un festival, un grande appuntamento che non si può rivivere uguale altrove. Concerti, festival musicali e cinematografici, fashion week, grandi rassegne e celebrazioni identitarie sono ormai motori di viaggio che muovono community internazionali, ridisegnano la geografia delle destinazioni e generano un impatto economico immediato e concentrato sui territori che li ospitano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Travel by motivaton, così l’evento diventa destinazione di viaggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Calm Money Talks: Pick the Destination - Not the Numbers (Road Trip Method)

Notizie e thread social correlati

Ecco Marina, l’AI diventa assistente di viaggio per i turistiIeri è stato presentato 'Marina', un assistente di viaggio basato su intelligenza artificiale, integrato nel portale turistico di Cesenatico.

Torino, la moda diventa arte: il grande evento di The Phair 2026A Torino si sta svolgendo l’evento The Phair 2026, dedicato all’intersezione tra moda e arte.