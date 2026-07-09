Ecco Marina l’AI diventa assistente di viaggio per i turisti

Ieri è stato presentato 'Marina', un assistente di viaggio basato su intelligenza artificiale, integrato nel portale turistico di Cesenatico. Il servizio permette ai turisti di ricevere informazioni sulla destinazione utilizzando l’AI, che funge da supporto digitale. La novità si inserisce nel processo di aggiornamento del portale e mira a migliorare l’esperienza degli utenti durante la pianificazione e la visita.

Ieri è stata presentata ’Marina’, il primo Travel AI Assistant di destinazione in Emilia-Romagna, integrato nel portale turistico visitcesenatico.it. Il nuovo servizio introduce l’intelligenza artificiale nel sistema digitale di Visit Cesenatico e rappresenta un ulteriore step nel percorso di aggiornamento del portale. Marina è progettata per rispondere, in modo personalizzato, alle domande di chi vuole organizzare una vacanza nel borgo marinaro. Dialoga con l’utente, raccoglie le informazioni utili sul suo profilo di viaggio e restituisce suggerimenti coerenti con il periodo, gli interessi e la stagione. Dagli eventi dei prossimi giorni... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Il racconto di un dolore sordo, coi suoi silenzi e la sua eco straziante, e di un amore che appassisce nella distanza e nella solitudine dell’essere, finché dallo scavo interiore non si finisce per intravvedere la luce. @marinavalensise legge Lei è Ales del premi - X x.com

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