A Torino si sta svolgendo l’evento The Phair 2026, dedicato all’intersezione tra moda e arte. Durante la manifestazione, alcuni fotografi stanno presentando immagini che trasformano le collezioni di moda in opere visive da esposizione museale. I partecipanti sono stati scelti per il loro lavoro nel settore, con progetti che combinano fotografia e creatività. L’evento si concentra sulla capacità delle immagini di raccontare storie e di elevare la moda a livello artistico, attirando l’attenzione di appassionati e professionisti.

? Domande chiave Come può uno scatto per una rivista diventare un'opera museale?. Chi sono i fotografi che trasformeranno la moda in mitologia visiva?. Perché la fotografia di moda sta occupando gli spazi della pittura?. Cosa accadrà quando il glamour diventerà un dispositivo di analisi sociale?.? In Breve Partecipazioni di Gastel, Glaviano, Huguier e Di Battista con Claudia Schiffer.. Progetto Mystery in the Moonlight di Di Battista con Jake e Dinos Chapman.. Analisi antropologica di Huguier e focus sul glamour di Glaviano.. Torino si consolida come polo internazionale per la fotografia d'autore.. Dal 22 al 24 maggio 2026 Torino ospiterà la settima edizione di The Phair, la fiera internazionale che porterà in mostra il legame profondo tra fotografia e arti visive attraverso un percorso dedicato alla moda come espressione culturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, la moda diventa arte: il grande evento di The Phair 2026

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