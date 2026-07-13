ATP Bastad 2026 Passaro si ferma a un passo dal tabellone principale Krumich elimina l’azzurro e avanza

Si ferma a un passo dal tabellone principale l’avventura di Francesco Passaro in terra scandinava. Nel secondo turno del tabellone di qualificazione del torneo ATP di Bastaad il ceco Martin Krumich elimina l’azzurro 6-4 6-3 in un’ora e trentatré minuti. Il giocatore umbro inaugura la contesa difendendo a zero il turno di battuta inaugurale. Il ceco replica per l’immediato 1-1 e, dopo aver salvato la palla dell’1-3, firma il break del 3-2. Krumich, una volta ottenuto il vantaggio, allunga sul 4-2 e, dopo aver mancato tre possibilità del 5-3, chiude 6-4 al primo set point. L’italiano, dopo aver salvato tre palle break, riesce a vincere il lungo game dell’1-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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