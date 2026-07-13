ATP Bastad Passaro ko nelle qualificazioni | Krumich vince in due set
Un tennista italiano è stato eliminato nelle qualificazioni del torneo ATP Bastad, perdendo in due set contro il ceco Martin Krumich, che ha vinto 6-4, 6-3. Nel tabellone principale sono ancora in gara Darderi, Pellegrino e Travaglia.
Il tennista azzurro si ferma al turno decisivo del tabellone cadetto del Nordea Open: il ceco Martin Krumich si impone 6-4, 6-3. Nel main draw restano Darderi, Pellegrino e Travaglia. Francesco Passaro si ferma a un passo dal tabellone principale del Nordea Open, torneo ATP 250 sulla terra rossa di Bastad, in Svezia. Il tennista azzurro, numero 182 del ranking mondiale, è stato eliminato nel turno decisivo delle qualificazioni dal ceco Martin Krumich, numero 278 ATP. Krumich, mai affrontato prima in carriera da Passaro, si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e 33 minuti di gioco, chiudendo così il percorso dell’italiano nel tabellone cadetto. 🔗 Leggi su Sportface.it
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