Un gruppo di tre imprenditori toscani sta negoziando l’acquisto dell’ippodromo Sesana, attualmente di proprietà di Flutter Entertainment. Le trattative sono in corso da alcune settimane e riguardano la cessione dell’impianto. La discussione si concentra sulle condizioni di vendita e sui possibili accordi economici, senza ulteriori dettagli pubblici sui termini o sui tempi previsti.

Montecatini Terme, 14 luglio 2026 – L’ippodromo Sesana potrebbe presto cambiare proprietà. Nell’ultimo periodo avrebbe infatti preso corpo una trattativa per la cessione dell’impianto tra gli attuali proprietari di Flutter Entertainment e una cordata composta da tre imprenditori toscani, molto noti nel mondo ippico. L’impianto termale è stato costantemente al centro dell’interesse di assetti societari che comprendevano altri impianti. Dagli anni Cinquanta a fine anni Settanta, il Sesana, sotto la società Trenno faceva parte del polo che comprendeva anche gli ippodromi di Milano trotto e galoppo. Poi nel 1981 la gestione dell’ippodromo Sesana passò alla Società Fiorentina Corse Cavalli, dunque Montecatini e Firenze erano uniti dalla stessa gestione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trattativa per il Sesana: cordata di imprenditori punta all’acquisizione

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